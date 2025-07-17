Pete Davidson baba oluyor

Pete Davidson 2022'de Kim Kardashian’la aşk yaşadı. Ardından da ünlü model Emily Ratajkowski’yle anıldı.

ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson, yaklaşık 6 ay önce model Elsie Hewitt ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hewitt, sosyal medya hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı ve hamile olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki model, paylaştığı karelere "Artık herkes seninle neler yaptığımızı biliyor” notunu düştü.

"BABALIK HAYATTA OYNAMAK İSTEDİĞİM EN BÜYÜK ROL"

Öte yandan Pete Davidson, bir süre önce verdiği röportajda baba olmayı çok arzu ettiğini, aileye çok önem verdiğini ve bunun hayalini kurduğunu söylemişti.