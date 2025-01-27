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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su, 16 yaşına girdi! "İyi ki doğmuşsun meleğim"
Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan sosyal medya hesabında kızı Su Atacan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü ismin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
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Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
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Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2009'da kızları Su'ya kavuşan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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İkilinin kızları 27 Ocak 2025 tarihinde 16 yaşına bastı. Bir yanı anne özlemiyle yanıp kavrulan Pınar Altuğ, paylaşımında önce kızının doğum gününü kutladı, ardından da annesinin ölüm yıl dönümünü andı.
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Altuğ paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun meleğim kızım, Canım Annem seni çok özlüyorum" notunu ekledi.