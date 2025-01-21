Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam...
Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından babasının ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, babası Niyazi Üçer Altuğ'u 34. ölüm yıl dönümünde de unutmadı.
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Altuğ, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda hayranlarını hüzünlendirdi.
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DUYGUSAL PAYLAŞIM
Pınar Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ'u 34. ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı.
Babasıyla birlikte yer aldığı bir kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaşan Altuğ, ''Çok özlüyorum Babam. 34 yıl.'' notunu düştü.