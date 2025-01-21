Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam...

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından babasının ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 4
Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam... - Resim : 1

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, babası Niyazi Üçer Altuğ'u 34. ölüm yıl dönümünde de unutmadı.

2 / 4
Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam... - Resim : 2
3 / 4
Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam... - Resim : 3

Altuğ, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda hayranlarını hüzünlendirdi.

4 / 4
Pınar Altuğ'un dinmeyen baba özlemi: Çok özlüyorum babam... - Resim : 4

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Pınar Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ'u 34. ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı. 

Babasıyla birlikte yer aldığı bir kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaşan Altuğ, ''Çok özlüyorum Babam. 34 yıl.'' notunu düştü.