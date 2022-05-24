Pınar Deniz, Cannes Film Festivali'nde ışıldadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, film endüstrisinin en önemli etkinliklerinden 75. Cannes Film Festivali’nde tüm dikkatleri üzerine topladı.

17 – 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 75. Cannes Film Festivali’ne Messika’nın özel davetiyle katılan oyuncu Pınar Deniz, giyimini Messika by Kate Moss Yüksek Mücevher Koleksiyonu’ndan Spirited Wind kolyesi, küpesi ve iki yüzüğü ile tamamladı. Pınar Deniz'in tarzı ve kostümü büyük beğeni topladı.