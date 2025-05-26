Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın soyadını profiline ekledi
Geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmuştu. Pınar Deniz, son olarak eşinin soyadını Instagram profiline ekledi.
Aybüke Sengir
17 Eylül 2024'te kendi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine giren Pınar Deniz, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı.
HAMİLELİK POZU
Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.
GEÇTİĞİMİZ AY ANNE-BABA OLDULAR
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
SOSYAL MEDYA HAMLESİ
Deniz'den son olarak bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eşi Kaan Yıldırım'ın soyadını Instagram profiline ekledi.