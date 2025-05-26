Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ın soyadını profiline ekledi

17 Eylül 2024'te kendi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine giren Pınar Deniz, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı.

HAMİLELİK POZU

Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY ANNE-BABA OLDULAR

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Deniz'den son olarak bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eşi Kaan Yıldırım'ın soyadını Instagram profiline ekledi.