Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz"

'Yargı'nın başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü!

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz" - Resim : 1

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yakaladıkları muhteşem uyumla 3 sezondur devam ediyor. 

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz" - Resim : 2

Diziinin finalinin yaklaştığı da söylentiler arasında. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir kitle tarafından takip edilen dizinin 26 Mayıs'ta ekranlara veda edeceği haberi duyanları oldukça üzmüştü.

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz" - Resim : 3

Deniz ve Urgancıoğlu başarılı oyunculukları dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz" - Resim : 4

Pınar Deniz, dün storysinde Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününü "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" notuyla kutladı.