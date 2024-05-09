Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'dan esprili yeni poz: "Yaşlansak da beraberiz"
'Yargı'nın başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yakaladıkları muhteşem uyumla 3 sezondur devam ediyor.
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Diziinin finalinin yaklaştığı da söylentiler arasında. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir kitle tarafından takip edilen dizinin 26 Mayıs'ta ekranlara veda edeceği haberi duyanları oldukça üzmüştü.
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Deniz ve Urgancıoğlu başarılı oyunculukları dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Pınar Deniz, dün storysinde Kaan Urgancıoğlu'nun doğum gününü "İyi ki doğan biri (asla yaşlanmıyor)" notuyla kutladı.