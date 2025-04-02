Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan müjdeli haber! Bebekleri dünyaya geldi
Geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın çocukları dünyaya geldi.
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17 Eylül 2024'te kendi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine giren Pınar Deniz, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı.
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Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti. Pınar Deniz'den ilk kez hamilelik pozu gelmişti.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, dün sabah dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Pınar Deniz, Maslak’taki özel bir hastanede doğum yaptı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.