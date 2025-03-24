Piyasa dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi
Kanal D ekranlarında Cumartesi günleri izleyici ile buluşan Piyasa dizisinden kötü haber geldi. Dizinin 6. bölümde final yapmasına karar verildi.
Başrollerinde İlayda Alişan, Alp Navruz, Ayça Bingöl ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı Piyasa dizisi 22 Şubat tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Bursa'da gerçekleşen diziden hayranlarına kötü haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Piyasa dizisi 6. bölümde final yapacak.
Piyasa dizisi konusu
Piyasa, minik bir sahil kasabasının sakinliğinden, İstanbul'un göz kamaştırıcı fakat merhametsiz dünyasına uzanan bir öyküyü ele alıyor. Münevver (İlayda Alişan), yaşamının her döneminde zorluklara karşı koyan, hırslı ve güçlü bir genç kadın karakteri ile tanıştırıyor bizi. Medya dünyasında önemli bir konuma sahip olan Kenan Akın (Alp Navruz) ise, bu başarısının yüksek bedelini ödemiş, zeki ve çekici bir erkek karakteri canlandırıyor. Bu iki karakter, beklenmedik bir biçimde birleşen hayat yollarında, hem aşkın hem de ihanetin deneyimini yaşayacaklar.