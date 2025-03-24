Piyasa dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Piyasa dizisi konusu

Piyasa, minik bir sahil kasabasının sakinliğinden, İstanbul'un göz kamaştırıcı fakat merhametsiz dünyasına uzanan bir öyküyü ele alıyor. Münevver (İlayda Alişan), yaşamının her döneminde zorluklara karşı koyan, hırslı ve güçlü bir genç kadın karakteri ile tanıştırıyor bizi. Medya dünyasında önemli bir konuma sahip olan Kenan Akın (Alp Navruz) ise, bu başarısının yüksek bedelini ödemiş, zeki ve çekici bir erkek karakteri canlandırıyor. Bu iki karakter, beklenmedik bir biçimde birleşen hayat yollarında, hem aşkın hem de ihanetin deneyimini yaşayacaklar.