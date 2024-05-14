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Poyraz Karayel dizisinde baba oğlu oynuyorlardı! İlker Kaleli ve Ata Berk Mutlu yıllar sonra bir araya geldi
Başrolünde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu.
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4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu, Poyraz Karayel dizisindeki Sinan karakteriyle de adını geniş kitlelere duyurdu.
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Başrollerinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin yer aldığı dizide sergilediği performansla kendine hayran bırakan çocuk yıldız, yıllar sonra gündem oldu.
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Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu, dizide babasını oynayan İlker Kaleli ile bir araya geldi. Dizide çocuk oyuncu olan Mutlu'nun değişimine yorum yağarken, İlker Kaleli'nin değişmeyen tarzı dikkat çekti.
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Mutlu için "Koca delikanlı olmuş", "Tanıyamadım", "Bu nasıl değişim" gibi yorumlar yapıldı.