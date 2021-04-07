Prens Harry kamera karşısında! Meghan Markle, ilk Netflix projelerini duyurdu: İnvictus Oyunları

Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj ile İngiliz medyasının gündeminde olmaya devam ediyorlar.

Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası tüm gözlerin üzerlerine çevrildiği Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Netflix için hayata geçirecekleri ilk projeyi duyurdular.

Geçen yıl Netflix ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmaya imza atan Harry ve Meghan, Netflix için Invictus Oyunları adlı projeyi seyirciyle buluşturacak.

Invictus Oyunları’nda 9 branş yer alıyor. Çiftin kurduğu yapım şirketi Archewell Productions’ın hayata geçireceği belgesel kategorisindeki projenin ismi ‘Invictus’un Kalbi’ olarak açıklandı.

The Times’ın haberine göre yapım, 2022’de Lahey’de gerçekleşecek Invictus Oyunları’nda mücadele edecek oyuncuların sahne arkası hikayelerini ve oyunların perde arkasını anlatacak.

Prens Harry, Kamera Karşısına Geçecek

Netflix’ in açıklamasına göre Prens Harry’nin kendisi de bizzat proje için kamera karşısına geçecek. Belgesel nitelikli dizinin yönetmeni Orlando von Diesel, yapımcısı Joanna Natasegara olacak. İkilinin daha önce 2017 senesinde, Suriye’deki yardım kuruluşu olan Beyaz Miğferler’i konu almış “The White Helmets” yapımı ile “En İyi Kısa Belgesel” dalında Oscar kazanmıştı.

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