Prenses Kate, St. Patrick Günü Geçit Töreni'nde muhteşem bir gönümüm sergiledi

Alayın fahri albayı olarak görev yapan Galler Prensesi, Wellington Kışlası'nın arazisinde askerlerle birlikte yürürken gülümsedi. Altın yonca broşuyla süslenmiş uzun bir turkuaz palto, uyumlu bir eşarp ve koyu yeşil çiçekli bir şapka taktı.