Prenses Kate, St. Patrick Günü Geçit Töreni'nde muhteşem bir gönümüm sergiledi
Galler Prensesi Kate, İrlanda Muhafızları'nın Aziz Patrick Günü geçit törenine katıldı. Bayrama özel yeşil bir kıyafet tercih eden Kate, muhteşem bir görünüm sergiledi.
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Prenses Kate, geçen baharda kanser teşhisini duyurmasının ardından ilk kez Londra'da İrlanda Muhafızlarının St. Patrick Günü Geçit Töreni'ne katıldı.
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Alayın fahri albayı olarak görev yapan Galler Prensesi, Wellington Kışlası'nın arazisinde askerlerle birlikte yürürken gülümsedi. Altın yonca broşuyla süslenmiş uzun bir turkuaz palto, uyumlu bir eşarp ve koyu yeşil çiçekli bir şapka taktı.
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Görünümü, sivri burunlu süet çizmelerden eldiven seçimine kadar siyah ipuçlarıyla vurguladı. Kate son bir dokunuş olarak zümrüt ve elmas küpeler taktı.
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İrlanda Kurt Tazısı alayının maskotu da törende unutulmadı. Köpeğin kıyafetini süslemek için de bir yonca verildi.