Pucca'nın eski ev sahibi şoke eden görüntüler paylaştı: "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum"

Pucca'nın İstanbul Nişantaşı’nda yaşadığı evin kirasını defalarca ödemediği ortaya çıkmış, İskoçya'da yaşayan Jale Tuncer ise uzun süre ulaşamadığını paylaşmıştı. Tuncer, açıklamasında "120 metrekare evi 10 bin liraya kiraladı. Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik" ifadelerini kullanmıştı.