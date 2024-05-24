Pucca'nın eski ev sahibi şoke eden görüntüler paylaştı: "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum"
Sosyal medya fenomeni Pucca, aylarca kirasını ödemediği ve eve verdiği zarar nedeniyle ev sahibi tarafından ifşa edilmişti. Son olarak ev sahibi Jale Tuncer, evden şok eden görüntüler paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Pucca ismiyle bilinen Selen Pınar Işık, ev sahibi tarafından ifşa edilmişti. Ev sahibi Jale Tuncer, Pucca'nın aylarca kira ödemediğini ve eve büyük zarar verdiğini ileri sürmüştü.
Pucca'nın İstanbul Nişantaşı’nda yaşadığı evin kirasını defalarca ödemediği ortaya çıkmış, İskoçya'da yaşayan Jale Tuncer ise uzun süre ulaşamadığını paylaşmıştı. Tuncer, açıklamasında "120 metrekare evi 10 bin liraya kiraladı. Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik" ifadelerini kullanmıştı.
Jale Tuncer bu kez, daha önce sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pucca'nın evden ayrıldığını ancak geride enkaz bıraktığını paylaştı.
Sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınlayan Tuncer, "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum" sözleri ile yayınladı.