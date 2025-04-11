Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün sosyal medya hesabından yayınladığı küvet pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı - Resim : 1

Benim Adım Melek, Duy Beni, Veda Mektubu gibi dizilerde rol aldıktan sonra geniş hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk, sosyal medyasını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı - Resim : 2

Son olarak ünlü oyuncu Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

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Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı - Resim : 3

Küvette poz veren Rabia Soytürk binlerce beğeni aldı.

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Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı - Resim : 4

Sevgilisi Samet Vuruşan ile aşkları dolu dizgin devam eden Rabia Soytürk, Ocak ayında evlilik teklifi almıştı.