Rabia Soytürk'ün küvet pozlarına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün sosyal medya hesabından yayınladığı küvet pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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Benim Adım Melek, Duy Beni, Veda Mektubu gibi dizilerde rol aldıktan sonra geniş hayran kitlesine sahip olan Rabia Soytürk, sosyal medyasını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Son olarak ünlü oyuncu Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
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Küvette poz veren Rabia Soytürk binlerce beğeni aldı.
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Sevgilisi Samet Vuruşan ile aşkları dolu dizgin devam eden Rabia Soytürk, Ocak ayında evlilik teklifi almıştı.