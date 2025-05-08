Rachel Araz'ın domates çantasına tutulduk! İşte fiyatı ve hikayesi...
Türkiye'de sevilen influencerlarından biri olan Rachel Araz, sıra dışı moda anlayışı ve lüks yaşam tarzıyla sıkça gündem oluyor. Ünlü isim şimdi de domates şeklinde çantasıyla dikkatleri üzerine topladı.
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Santa Farma CEO'su Sami Kirespi'nin influencer eşi Rachel Araz, renkli kişiliği, sıra dışı moda anlayışı, eğlenceli sosyal medya pozları ile sık sık gündem oluyor.
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2021 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Influencer' ödülünü alan Rachel Araz, bu kez domates çantasıyla dikkat çekti. Araz'ın domates şeklindeki yeni çantası beğeni yağmuruna tutuldu.
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Loewe markasına ait çantanın bir hikayesi de var. Yurtdışında bir çiftçinin bahçesinde yetişen hormonlu domates sosyal medyada gündem oldu.
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Bir kullanıcı yetişen domates hakkında 'Loewe bunun çantasını yapar' yorumu, Loewe'nin tasarımcısını harekete geçirdi.