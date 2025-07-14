Rapçi Çakal, Bodrum'da Yıldız Tilbe ile buluştu

Emirhan Çakal, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki 7 yaş farkı uzun süre konuşulmuş, ancak çift 2023 yılında yollarını ayırmıştı.

"GERÇEĞİ KABUL ETTİK VE AYRILDIK"

Bilic, ayrılıklarını şu sözlerle açıklamıştı: "Aynı evde yaşamaya başladıktan sonra birbirimizi mutlu edemediğimizi fark ettik. Bir süre sonra gerçeği kabul ettik ve ayrıldık."

YILDIZ TİLBE İLE KARŞILAŞTI

Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte Bodrum'a giden Çakal, denizin tadını çıkardıktan sonra Yıldız Tilbe ile karşılaştı.

Birlikte fotoğraf çektiren ikili, Çakal'ın paylaşımına Tilbe'nin "Aşk Yok Olmaktır" şarkısını ekledi. Bu paylaşımda Tilbe'nin bronzlaşmış hali de dikkat çekti.