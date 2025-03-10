Rihanna doğum fotoğraflarını paylaştı: İnci ve güneş gözlükleriyle doğurdum
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medya hesabından doğum fotoğraflarını paylaştı.
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Rapçi ASAP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan Rihanna, 2022'de ilk çocuğu RZA'yı, 2023'te ise Riot Rose'u kucağına almıştı.
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Ünlü şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Rihanna, 2 yaşındaki oğlu RZA ve 19 aylık oğlu Riot Rose’un doğum sonrası çekilen fotoğraflarını ilk kez 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaştı.
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Dünyaca ünlü isim paylaşımına, 'Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet, inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu.' notunu düştü.