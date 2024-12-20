Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı
Brooklyn Barclays Center'da Noel Zamanı turnesinin son gösterisi için sahneye çıkan Mariah Carey, konser anında Rihanna'nın göğsünü imzalayınca unutulmaz anlar yaşandı.
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Sahnelere ara verip moda-kozmetik sektöründe ilerleyen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, önceki akşam hayranı olduğu Mariah Carey konserindeydi.
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Mariah Carey, Brooklyn'deki Barclays Center'da verdiği Noel konserinde Rihanna'nın isteğini kırmayıp göğsünü imzaladı.
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Rihanna mikrofonu eline alıp konseri izlemeye gelen kalabalığa "Hey, Mariah Carey şu anda göğüslerimi imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor" diyerek şaka yaptı.
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Mariah imzasını attıktan sonra, Rihanna gururla imzaladığı yeri gösterdi ve "Şuna bakın" diyerek mutluluğunu paylaştı.