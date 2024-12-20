Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı

Brooklyn Barclays Center'da Noel Zamanı turnesinin son gösterisi için sahneye çıkan Mariah Carey, konser anında Rihanna'nın göğsünü imzalayınca unutulmaz anlar yaşandı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı - Resim : 1

Sahnelere ara verip moda-kozmetik sektöründe ilerleyen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, önceki akşam hayranı olduğu Mariah Carey konserindeydi.

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Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı - Resim : 2

Mariah Carey, Brooklyn'deki Barclays Center'da verdiği Noel konserinde Rihanna'nın isteğini kırmayıp göğsünü imzaladı.

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Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı - Resim : 3

Rihanna mikrofonu eline alıp konseri izlemeye gelen kalabalığa "Hey, Mariah Carey şu anda göğüslerimi imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor" diyerek şaka yaptı.

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Rihanna, Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı - Resim : 4

Mariah imzasını attıktan sonra, Rihanna gururla imzaladığı yeri gösterdi ve "Şuna bakın" diyerek mutluluğunu paylaştı.