Zeynep Bastık, Paris Moda Haftası’nda Tayfun Kaba defilesi için podyuma çıktı
Paris Moda Haftası, müzik dünyasının sevilen ismi Zeynep Bastık’ın podyumdaki etkileyici performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Sanatçı, Paris'te düzenlenen defilede, Türk tasarımcı Tayfun Kaba'nın Sonbahar/Kış 2026 koleksiyonu için podyuma çıktı.
Paris podyumlarında bu sezon, müziğin tınısı yerini kumaşların hışırtısına ve kendinden emin adımların ritmine bıraktı. Zeynep Bastık, bir tasarımcı için en kritik an olan defile açılışını Tayfun Kaba imzasıyla gerçekleştirirken, sahnelerden alışık olduğumuz o devleşen enerjisini bu kez podyumun doğrusal hattına taşıdı.
Tayfun Kaba’nın vizyonuyla bütünleşen bu iş birliği, Türk modasının küresel arenadaki estetik iddiasını profesyonel bir manken edasıyla taçlandırdı.
Paris’in gri gökyüzü altında sergilenen bu podyum yürüyüşü, sadece bir şarkıcının modellik deneyimi değil, aynı zamanda performans sanatının stil ile kusursuz birleşimi olarak hafızalara kazındı.
Zeynep Bastık’ın podyum görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.