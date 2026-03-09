Zeynep Bastık, Paris Moda Haftası’nda Tayfun Kaba defilesi için podyuma çıktı

Paris podyumlarında bu sezon, müziğin tınısı yerini kumaşların hışırtısına ve kendinden emin adımların ritmine bıraktı. Zeynep Bastık, bir tasarımcı için en kritik an olan defile açılışını Tayfun Kaba imzasıyla gerçekleştirirken, sahnelerden alışık olduğumuz o devleşen enerjisini bu kez podyumun doğrusal hattına taşıdı.