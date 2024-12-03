Rihanna'nın Fashion Awards 2024 kırmızı halı stili dikkat çekti

Moda dünyasının önemli isimleri, yıl boyunca moda endüstrisine katkıda bulunan hem isimlerin ödüllendirildiği 2024 Fashion Awards töreni için bir araya geldi. Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törene eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

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