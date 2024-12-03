Rihanna'nın Fashion Awards 2024 kırmızı halı stili dikkat çekti
Fashion Awards 2024 dün akşam Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlendi. Rihanna ile partneri ASAP Rocky gecenin en dikkat çeken isimleri oldu.
Moda dünyasının önemli isimleri, yıl boyunca moda endüstrisine katkıda bulunan hem isimlerin ödüllendirildiği 2024 Fashion Awards töreni için bir araya geldi. Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törene eğlence ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.
Fotoğraf: Getty
Gecenin en dikkat çeken ismi, Christian Lacroix 'nın 2002-03 Sonbahar/Kış koleksiyonundan vintage kürk seçimiyle Rihanna oldu.
Fotoğraf: Getty
Siyah renk, kalp yaka büstiyer elbisesini Christian Lacroix kürk ve aynı renk şapka ile kombinleyen 36 yaşındaki ünlü isim, görünümünü siyah eldiven ve siyah ayakkabılarıyla tamamlayarak zarif bir dokunuş yaptı.
Fotoğraf: Getty
A$AP Rocky ise geceye Bottega Veneta imzalı oversize lacivert ceket ve pantolon ile katıldı. Tasarımını kırmızı bir kravatla tamamladı.
Fotoğraf: Getty