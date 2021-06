Su Soley: ‘Gardrop’

Su Soley dokuz şarkıdan oluşan akustik albümü ‘Gardrop’u yayımladı.

RÖPORTAJ: BARAN ALIŞKAN

Yeni akustik albümünüz Gardrop, özel bir hikayesi olan ve ‘ev yapımı’ genetiğiyle karşımıza çıktı. Albümün hikayesini yaratıcısından dinlemek isteriz...

Bu zamana kadar yayınlanmış şarkılarımı yeni versiyonlarıyla bir albümde bir araya getirme fikri uzun zamandır aklımdaydı. Barış Bölükbaşı’dan şarkılarımın gitar düzenlemelerini yapmasını rica ettim. Bestelerin ham haline yakın kalmasını istedim ve gitardan başka hiçbir şey duymak istemedim. Uzun zamandır kendime sakladığım hevesimi hayata geçirip, şarkıların bazılarına yoğun vokal düzenlemeleri ekledim. Bu vokaller albümün karakterini oluşturdu. Tüm vokal kayıtlarını kendim aldım. Bunun için giysi dolabımı ufak bir kayıt odasına çevirmem gerekti. Uygun ses yalıtımını yakalamak için dolabımı biraz da yastık ve yorganla destekledim. Günler, geceler boyu dolaptaydım. Albümün ismi de buradan geliyor. Yerinde oturmaya alışkın biri değilim. Geçtiğimiz sene içinde olanlar elimizi kolumuzu büyük ölçüde bağladı ve herkesi çok yıprattı. Albüme başlarken bu kadar iyi geleceğini düşünmemiştim. Hareket etmek istemiştim sadece.

Sonrası ‘hareket et ki bir şeylere çarpasın’ sözünün tam tanımı. Özgür Yurtoğlu harika mix’ler mastering’ler yaptı. Bir anda iş çığırından çıktı ve en iyi şekilde yürümeye başladı. En güzel klipler çekildi, albüm yayınlandı ve buradayız.

Tüm detaylarda sizin imzanız var. Albüme ‘yüzde yüz Su Soley’ imzasını atarken ilhamınızı nereden aldınız?

Kliplerin temel ilham noktası ve stili yönlendiren ana öge saç tasarımlarım oldu. Yaptığım tüm saç modelleri bana ait. Bugüne kadar sayısını bilmediğim kadar farklı şekillerde kullandım saçlarımı. Hayatımda önemli bir detay oldu hep. Her eserin ayrı bir ruhu vardır. Şarkı söylemeye başladığımdan beri yorumumun öncelikle esere hizmet etmesini hep çok önemsedim. Kendimi işin görsel tarafında da aynı şekilde sorumlu hissediyorum. Albümdeki her şarkının video klibinde kendine has bir atmosfer yansıtabilmemiz önemliydi. Duygu yüklü, ağır ritimli bir şarkıyı gece elbisesiyle, enerjik reggae bir şarkıyı Afrika burgularımla söylemek geliyor içimden. Bu sevgimi yaptığım işle birleştirdiğimde ortaya albümdeki gibi rengarenk bir sonuç çıkıyor. Tabii klipleri tek başıma tamamlamadım. Ecem Gündoğdu albümdeki tüm kliplerin yönetmeni. Harika fikirleri ve ekibiyle ciddi bir üretim sürecinin altından büyük başarıyla kalktı. Bir de görüntü yönetmeni değerli Veli Kuzlu var, onsuz böyle olmazdı.

Gardrop’u albümünüzdeki şarkılardan biriyle özetlemenizi istesek, bu hangi söz olur?

Gardrop’taki her şarkı albümün başka bir tarafını temsil ediyor ama özetle şöyle söyleyebilirim; ihtiyacımız olan ayağa kalkma güdüsünü tetikliyor ve naif altyapısının içinde benzersiz görkemini taşıyor benim için.