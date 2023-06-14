Saçlarını kestiren Gülcan Aslan'ı görenler tanıyamadı! İşte yeni imajı
Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan oyuncu Gülcan Arslan, radikal bir karar alarak saçlarını kısacık kestirdi.
Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Gülcan Arslan uzun yıllardır görmeye alışkın olduğumuz uzun saçlarını kısacık kestirdi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarını katıldığı bir davette yayınladı. Siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla çok beğenilen ünlü oyuncuya Instagram hesabında adeta yorum yağdı.