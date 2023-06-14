Saçlarını kestiren Gülcan Aslan'ı görenler tanıyamadı! İşte yeni imajı

Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Gülcan Arslan uzun yıllardır görmeye alışkın olduğumuz uzun saçlarını kısacık kestirdi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarını katıldığı bir davette yayınladı. Siyah elbisesi ve kısacık saçlarıyla çok beğenilen ünlü oyuncuya Instagram hesabında adeta yorum yağdı.