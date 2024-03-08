Saçlarını pembeye boyatan İcardi'den 8 Mart paylaşımı: Yol arkadaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkı...
8 Mart için saçlarını pembeye boyatan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla eşi Wanda Nara'nın dünya kadınlar gününü kutladı..
Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, uzun zamandır tercih ettiği sarı saçtan vazgeçti.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra saçlarını sarıya boyatan Mauro Icardi, yeni imajıyla ortaya çıktı.
Sarı saçları ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Icardi, tarz değiştirdi.
Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını yayınlayan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, Bana iki güzel prenses veren KADIN, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına...
Seni bugün ve her zaman kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazdı.
Icardi'nin pembeye boyattığı saçları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.