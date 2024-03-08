Saçlarını pembeye boyatan İcardi'den 8 Mart paylaşımı: Yol arkadaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkı...



Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını yayınlayan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, Bana iki güzel prenses veren KADIN, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına...

Seni bugün ve her zaman kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" yazdı.