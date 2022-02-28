Sadakatsiz final mi yapacak? Başrol oyuncusu Caner Cindoruk açıkladı

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz dizisi ilk sezonuyla reyting listelerinde zirveyi rakiplerine bırakmamıştı. Fakat hikayenin uzaması ve senaryonun da tıkanması izleyicinin heyecanını köreltti. Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisinin finali ile ilgili başrol oyuncusu Caner Cindoruk açıklama yaptı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’yle birlikte başrolleri paylaşan Cindoruk, Magazinburada.net'e yaptığı açıklamada “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” dedi. Böylece Sadakatsiz'in 60. bölümde final yapacağı belli oldu.

BİRÇOK OYUNCU DİZİDEN AYRILMIŞTI

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, son dönemde vedalarla gündeme gelmişti. Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda etmişti.

Son olarak Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen de, rol gereği ölerek diziden resmen ayrılmıştı.