Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman
Uzun yıllardır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz (52), 27 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.
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Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti.
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Safiye Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
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Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
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Oğlunun fotoğrafını paylaşan Soyman "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum, canım yavrum. Meleksin, melekler gibi gittin" ifadelerini kullandı.