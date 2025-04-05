Hastanedeki görüntüsü üzmüştü! Aydilge test sonuçlarını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen ağrılarından bahsetmişti.

"TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN ŞİDDETLİ AĞRILAR"

Hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan Aydilge, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarından ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Ancak o ara moral bulmak adına Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu."

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM'

"Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarının güzel çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."