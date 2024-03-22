Şahane Hayatım'a taze kan: Usta oyuncu kadroda!

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Başrollerini Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk ve Nesrin Cevadzade'nin paylaştığı 'Şahane Hayatım' dizisine bir usta oyuncu daha dahil oluyor.
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Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizide usta oyuncu Altan Gördüm, "Macit" karakterini taşıyacak ve dizide Aysel'in geçmişinden gelen bir adamı oynayacak.
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ŞAHANE HAYATIM'IN KONUSU NEDİR?
Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.