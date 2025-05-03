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Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı, 30 yaşına girdi! Oğuzhan Koç'tan sevgilisine romantik kutlama
Sahipsizler' dizisinin Azize'si Hazal Subaşı, dün 30 yaşına bastı. Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı.
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Şimdilerde Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler'de Azize karakterine hayat veren Hazal Subaşı, 2 Mayıs'ta 30 yaşına bastı.
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Oğuzhan Koç, 30 yaşına giren sevgilisinin doğum gününde, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayarak; "İyi ki doğdun yani seni seviyorum" notunu düştü.
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Ünlü oyuncu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi. Ünlü ismin doğum günü paylaşımına takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni geldi.
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Oyunculuk, şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündemine adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Koç, 2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmıştı.