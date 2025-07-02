Sahnede fenalaşmıştı... Sevcan Orhan'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde verdiği konser sırasında sahnedeyken aniden fenalaştı. Performansı sırasında rahatsızlandığı fark edilen şarkıcıya ilk müdahale, orkestra arkadaşları tarafından yapıldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu iddialar, kısa süre sonra bizzat şarkıcının kendisi tarafından yalanlandı.

"İyiyim, tansiyon düşüklüğü yaşadım"

Sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmek isteyen Sevcan Orhan, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayınladı. Orhan, videosunda, "Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim" diyerek hayranlarına iyi olduğu mesajını verdi.

Ünlü sanatçı, yaşadığı rahatsızlığın detaylarını ise şu sözlerle açıkladı: "Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim."

Çıkan bazı haberlere kırgın olduğunu da belirten Orhan, sevenlerine seslenerek, "Sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız" ifadeleriyle kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve sevenlerinin endişelenmesine gerek olmadığı öğrenildi.