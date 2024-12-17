'Şakir Paşa Ailesi'nin 'Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo verdi

Güzel oyuncu, "Her şeye aynı anda yetişmek çok zor oluyor. Gece 4'te film seti bitiyor sabah 8'te sizi seti başlıyor. 2 aydır böyle bir döngüdeyim hiç vaktim yok. Sadece salata yiyerek istediğim kiloya indim. Çok yoğun olduğu için verdim ama iyi oldu, Şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.