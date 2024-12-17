'Şakir Paşa Ailesi'nin 'Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo verdi
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş yoğun tempodan dolayı 10 kilo verdiğini açıkladı.
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki karakteriyle ünlenen Nilsu Berfin Aktaş, şu sıralar Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizide Ayşe karakterini canlandırıyor.
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Nilsu Berfin Akta önceki akşam bir davetteydi. Şu sıralar hem dizi hem de film için sette olduğunu söyleyen Aktaş 10 kilo verdiğini açıkladı.
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Güzel oyuncu, "Her şeye aynı anda yetişmek çok zor oluyor. Gece 4'te film seti bitiyor sabah 8'te sizi seti başlıyor. 2 aydır böyle bir döngüdeyim hiç vaktim yok. Sadece salata yiyerek istediğim kiloya indim. Çok yoğun olduğu için verdim ama iyi oldu, Şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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Nilsu Berfin bir dönem ‘Blok 3’ adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşamış ve şaşırtan aşkıyla gündeme gelmişti.