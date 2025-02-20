Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir, yeni bir aşka yelken açtı
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde 'Sümbül' karakterini canlandıran Helin Kandemir'in iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
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Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın başrolünde yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinde Sümbül karakteriyle yer alan Helin Kandemir, özel hayatıyla gündemde.
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Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, İsimsizler ve Şakir Paşa Ailesi gibi dizilerde rol alan 20 yaşındaki Helin Kandemir aradığı aşkı buldu.
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Kandemir'in yakın zamanda iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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Celal Can Algül, 4 yıldır Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile birliktelik yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ikiliden geçen ay ayrılık haberi gelmişti.