Şakir Paşa setinde ikinci yangın kabusu: Yerel basın son dakika olarak geçti: '1 kişi hayatını kaybetti'

NOW’ın pazar akşamları seyirciyle buluşan dizisi Şakir Paşa Ailesi’nde yine şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin setinde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan bir set çalışanı hayatını kaybetti.