Şakir Paşa setinde ikinci yangın kabusu: Yerel basın son dakika olarak geçti: '1 kişi hayatını kaybetti'
Sevilen dizi Şakir Paşa Ailesi Mucizelere ve Skandallar dizisinde üzücü bir gelişme yaşandı. Yerel basının son dakika olarak geçtiği bilgilere göre yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Dizi setinde geçtiğimiz aylarda da platoda yangın çıkmış ve dizi için özel yapılan köşk tamamen kül olmuştu
NOW’ın pazar akşamları seyirciyle buluşan dizisi Şakir Paşa Ailesi’nde yine şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin setinde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan bir set çalışanı hayatını kaybetti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre MedYapım imzalı dizinin bugün Büyükada’da köşk sahnelerinin çekimi yapılacaktı. Oyuncular sete çıkmaya hazırlanıyordu. Mekanın bir odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Taki lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tüm set ekibini şoke eden ve yasa boğan gelişmenin ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz takiyi kaybettik. Başımız Sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirne yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.