Şakir Paşa'nın Aniesi'si: Denise Capezza: Geçmişte Türktüm
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde "Aniesi" karakteri ile büyük beğeni toplayan Denise Capezza, geçmişte Türk olduğuna inandığını açıkladı.
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Osmanlı paşası Şakir Paşa'nın gelini ve "Halikasnas Balıkçısı" olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ilk eşi olan Aniesi'yi Denise Capezza hayat veriyor.
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Performansıyla herkesi büyüleyen Capezza, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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'TÜRK OLDUĞUMA İNANIYORUM'
Bugüne kadar 6 Türk yapımında rol alan Capezza, reenkarnasyona inandığını ve önceki hayatlarından birinde Türk olduğuna inandığını açıkladı.
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Denise Capezza, katıldığı programda bu konuda şunları söyledi: Türkçe şarkıları çok seviyorum. Barış Manço, Fikret Kızılok, Sezen Aksu ve Duman'ın şarkılarını çok seviyorum.