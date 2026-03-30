Salih Bademci ve İmer Özgü çiftinden evliliklerine dair samimi detaylar

Konservatuvar yıllarında başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 2015 yılında dünyaevine giren Salih Bademci ile İmer Özgün, yaklaşık 15 yıllık birlikteliklerinin dönüm noktalarını paylaştı. Katıldıkları ‘Arkhe’ adlı YouTube programında evliliğe karşı bakış açılarını anlatan oyuncu çift, uzun süreli ilişkinin getirdiği değişimlere değindi.



“O İMZA KAVGAYI UZAKLAŞTIRIYOR”



Salih Bademci, evliliğin ilişkideki tartışma dinamiklerini nasıl değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti:

İnsanlar ‘Bir imza neyi değiştiriyor?’ diye sorar evlilik için. Şunu değiştiriyor; sevgiliyken ‘Ben sana kaç defa bardağı buraya bırakma dedim, burada iz yapıyor’ deyip kavga çıkarıp ayrılabilirsin. Bu, ihtimaller dahilindedir. Evlilikte bu ihtimaller dahilinde değil. Ne yapacağım ben şimdi, bu lekeyi yaptın diye dava mı açacağım? O imza kavgayı çekip uzaklaştırıyor hayatından. ‘Eğer sonunda boşanmayacaksam bu kavgaya hiç başlamayayım’ diyorsun. Eşinle kavga ettiğin bir sürü abuk şeyi hayatından siliyor o imza.



15 YILDA GELEN ORTAK BEĞENİLER



İki oyuncunun aynı evi paylaşmasının zorlukları sorulduğunda Bademci, esprili bir dille birbirlerine benzemeye başladıklarını belirtti:

Biz git gide birbirimize benzemeye başladık 15 yılın ardından. Ben İmer’in güzel özelliklerini aldım, İmer de benim kötü özelliklerimi. Şaka bir yana, bu kadar uzun zaman bir arada yaşamanın getirdiği bir şey bu; beğenilerin ortak olmaya başlıyor.

Birbirlerinde en çok hayran oldukları özellikler sorulduğunda; İmer Özgün, eşinin “hayattan zevk alma biçimi” yanıtını verirken; Salih Bademci, eşinin “rasyonelliği” cevabını verdi.



Tartışmaların ardından barışma adımını genellikle Salih Bademci’nin attığı belirtilirken, ünlü oyuncu kişisel önceliklerini ve eşinin alışkanlıklarını şu sözlerle özetledi:

Keyfimden ödün vermem. İmer özellikle yemek konusunda takıntılı. Yeni tatlara kapalıdır. İmer tamamen yaşamak için yemek yiyen insanlardan.



KENDİ DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ



İmer Özgün, eşinin kendisine evlilik teklif ettiği günle ilgili şaşkınlığını, “İnsan kendi doğum gününde evlenme teklifi mi eder? Bu nasıl bir çılgınlık?” sözleriyle dile getirdi. Salih Bademci ise bu tercihinin nedenini samimi bir şekilde açıkladı:

Kendi doğum günümde kendime güzel bir hediye almak istedim, o yüzden böyle yaptım.



