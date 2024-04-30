Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Bana güvenmeyen insanla hayatımı birleştiremem, bitti...”

Reha, Atilla’ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha’nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?