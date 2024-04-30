Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “Bana güvenmeyen insanla hayatımı birleştiremem, bitti...”
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun 20'nci bölüm 2'nci fragman yayınlandı. Fragmana Atilla'nın “Bana güvenmeyen insanla hayatımı birleştiremem, bitti...” sözleri damga vurdu.
Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu'nun 20'nci bölüm 2'nci fragman yayınlandı. Sandık Kokusu 20. Bölümünde; Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu’yu da alıp hemen oradan uzaklaşır.
Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak’a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak’ın da yüklü bir borcu vardır.
Atilla’dan tazminat karşılığında boşanan Lale, Reha’nın yanına yerleşir. Ucu Atilla ve Karsu’ya değen herkesten acısını çıkarmak istiyordur.
Reha, Atilla’ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha’nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?