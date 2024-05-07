Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Evlenmek ister misin?"
SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Atilla’nın Karsu’ya "Evlenmek ister misin?" demesi damga vurdu.
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu Çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
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Sandık Kokusu dizisinin 8 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek 21. bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Hasan, Atilla’dan Filiz’e kendini affettirmek için tüyo istiyor.
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Mert’in sahne aldığı gecede Irmak, Karsu ve Atilla bir araya geliyor. Nihayet Filiz’i konuşmaya ikna eden Hasan’ın kendini Filiz’e affettirip affettiremeyeceği merak uyandırıyor.
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Karsu ve Atilla’nın arasındaki buzların eridiği görülürken, Karsu Atilla’nın ‘’Evlenmek ister misin?’’ sorusu karşısında şaşırıyor.