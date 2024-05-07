Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Evlenmek ister misin?"

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu Çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.