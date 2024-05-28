Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Kaderden kaçılmıyor..."
Show TV ekranlarında yayımlanan Sandık Kokusu dizisinin 24. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Hasan ve Filiz'in arasındaki buzlar erirken, Karsu çocuklarını görebilmek için onların yeni okulunda çalışmaya başlıyor...
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Çarşamba günlerinin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Karsu, Reha'yı takip ederek çocukların kaldığı yeni yeri öğreniyor ve çocukları daha çok görebilmek için okullarında çalışmaya başlıyor.
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Hasan ve Filiz’in arasındaki buzların eridiği görülüyor. Hasan Filiz’e "Kaderden kaçılmıyor" diyor.
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Atilla’nın yerine taşınan yeni komşusunu yüksek sesli müzik yüzünden uyarmaya giden Irmak, karşısında Kıvanç ve Lale’yi görüyor.