Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Beni affedecek misin?"
Sandık Kokusu dizisinin 35. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Bora ve Karsu yüzleşmesi yaşanırken, Hasan Filiz'n onu affetmesi için romantik bir akşam yemeği düzenliyor. Hasan'ın "Beni affedecek misin?" sözleri fragmana damga vuruyor.
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Uğur Yücel'in başrolünde yer aldığı 'Sandık Kokusu'nun 35. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Show TV'nin O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni fragmanında Karsu Bora'ya "Sizin beni yanlışlıkla öptüğünüzü sandım" diyor.
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Hasan Gülnaz'a ilk uçakla Urfa'ya döneceğini söylüyor. Gülnaz da Filiz'in ablasına sende kalabilir miyim diye soruyor.
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Boranın evinde Karsu'nun eline çay dökülüyor ve Bora müdahale ediyor.