'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Karsu diye biri yok artık senin hayatında, annen de yok!"
Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Irmak annesinin evine dönüyor. Fragmana Karsu'nun "Karsu diye biri yok artık senin hayatında, annen de yok!" sözleri damga vuruyor.
Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer aldığı Sandık Kokusu her Çarşamba izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
Irmak’ın elinde bavuluyla Filiz’in evine gelmesi tanıtıma damgasını vuruyor. Adnan’ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Irmak, annesinin evine sığınırken, Karsu onu kovuyor. Filiz’in gözyaşları içinde evinin kapısını açması ise “Filiz, Irmak’ı evine kabul edecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor.
Reha’nın Karsu’dan boşanacağını söylediği tanıtımda Lale’nin Atilla’yı Cennet Sitesi’ne getirmesi dikkat çekiyor. Reha, Atilla’nın üzerine giderken Deniz araya girip Atilla’yı koruyor ve gerilim yükseliyor.