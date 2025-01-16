Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..."

Sarı saçlarıyla bilinen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, radikal bir değişikliğe giderek saç rengini koyu tonlara boyattı. Düvenci yeni imajıyla karelerini sosyal medya hesabından "Hafta biterken..." notuyla yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..." - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde radyo programcısı sevgilisi Güçlü Mete ile Paris seyahatine çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

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Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..." - Resim : 2

Paris’ten dönünce soluğu kuaförde alan oyuncu Ceyda Düvenci, radikal bir değişikliğe gitti. Uzun zamandır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz sarı saçlarına veda edip, koyu tonlara boyattı.

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Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..." - Resim : 3

Ceyda Düvenci  yeni imajıyla karelerini sosyal medya hesabından "Hafta biterken..." notuyla yayınladı.

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Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..." - Resim : 4

Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Düvenci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu.  