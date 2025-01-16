Sarı saçlarına veda eden Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Hafta biterken..."
Sarı saçlarıyla bilinen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, radikal bir değişikliğe giderek saç rengini koyu tonlara boyattı. Düvenci yeni imajıyla karelerini sosyal medya hesabından "Hafta biterken..." notuyla yayınladı.
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Geçtiğimiz günlerde radyo programcısı sevgilisi Güçlü Mete ile Paris seyahatine çıkan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.
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Paris’ten dönünce soluğu kuaförde alan oyuncu Ceyda Düvenci, radikal bir değişikliğe gitti. Uzun zamandır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz sarı saçlarına veda edip, koyu tonlara boyattı.
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Ceyda Düvenci yeni imajıyla karelerini sosyal medya hesabından "Hafta biterken..." notuyla yayınladı.
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Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Düvenci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu.