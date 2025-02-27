Şarkıcı Edis'in kanser olan annesinden sevindiren haber

TEŞHİS SÜRECİNİ ANLATTI

Yaşadığı süreci anlatan Görgülü, “Bel ağrısı şikayetiyle doktora gittim ve MR çekildi. MR’da yumurtalığımda bir kitle göründü. Ardından birçok tetkik yapıldı. CA’lara bakılınca durumun kötü olduğu anlaşıldı. Dördüncü evre bir kanserle karşı karşıyaydım. Kolon metastatik CA’ydı. Kolonda vardı. Karaciğerde 7 tane vardı. Safra kesesine yapışmış durumdaydı. Yumurtalığımda da ayrıca 6 santimetre civarında tümör vardı. O over kanserdi. Ameliyat olmam gerekiyordu. Tümörler büyük olduğu için ameliyat yapılamadı. 6 kür kemoterapi aldım. Tümörler yarı yarıya küçüldü" ifadelerini kullandı.

''GAYET İYİ DURUMDAYIM''

Kemoterapiler sonrası yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdiğini dile getiren Görgülü, "Bıçak sırtı bir ameliyattı. Ancak başarılı bir operasyonla kolon, karaciğer, safra kesesi, yumurtalık temizlendi. Ameliyattan çıktığımda boydan boya kesildiğim için zımbalı defter gibiydim. O büyüklükteki tümörler genellikle 9-12 kürden sonra küçülebiliyormuş. Ben başaracağıma o kadar inanmıştım ki o hastalığı yok saydım. Altı kür sonra ameliyat yapılabilir noktaya geldim. Sağlığım şu anda iyi. Üç aylık kontrollerle devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Haziran ayında kemoterapi aldım. 4 ay sonra 2 yıl olacak ve gayet iyi durumdayım" dedi.