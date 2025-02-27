Şarkıcı Edis'in kanser olan annesinden sevindiren haber
Ünlü şarkıcı Edis’in 4’üncü evre metastatik kolon kanserini yenen annesi Sevil Görgülü, kanserle mücadelesini 'Pes Etmek Yok' isimli kitabında anlattı.
Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri tanısı aldı.
Kanserle yıllarca mücadele eden ve yenip, 2023 yılında sağlığına kavuşan Görgülü, hastalığının son evrelerinde kanserle mücadelesi hakkında kendi kurduğu blogda yazılar yazmaya başladı.
Görgülü, bu yazıları bir kitapta toplamaya karar vererek, mücadelesini etmek 'Pes Etmek Yok' kitabında anlattı. Görgülü, raflarda yerini alan kitabın gelirini ise KİTVAK'a bağışlayacak.
TEŞHİS SÜRECİNİ ANLATTI
Yaşadığı süreci anlatan Görgülü, “Bel ağrısı şikayetiyle doktora gittim ve MR çekildi. MR’da yumurtalığımda bir kitle göründü. Ardından birçok tetkik yapıldı. CA’lara bakılınca durumun kötü olduğu anlaşıldı. Dördüncü evre bir kanserle karşı karşıyaydım. Kolon metastatik CA’ydı. Kolonda vardı. Karaciğerde 7 tane vardı. Safra kesesine yapışmış durumdaydı. Yumurtalığımda da ayrıca 6 santimetre civarında tümör vardı. O over kanserdi. Ameliyat olmam gerekiyordu. Tümörler büyük olduğu için ameliyat yapılamadı. 6 kür kemoterapi aldım. Tümörler yarı yarıya küçüldü" ifadelerini kullandı.
''GAYET İYİ DURUMDAYIM''
Kemoterapiler sonrası yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdiğini dile getiren Görgülü, "Bıçak sırtı bir ameliyattı. Ancak başarılı bir operasyonla kolon, karaciğer, safra kesesi, yumurtalık temizlendi. Ameliyattan çıktığımda boydan boya kesildiğim için zımbalı defter gibiydim. O büyüklükteki tümörler genellikle 9-12 kürden sonra küçülebiliyormuş. Ben başaracağıma o kadar inanmıştım ki o hastalığı yok saydım. Altı kür sonra ameliyat yapılabilir noktaya geldim. Sağlığım şu anda iyi. Üç aylık kontrollerle devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Haziran ayında kemoterapi aldım. 4 ay sonra 2 yıl olacak ve gayet iyi durumdayım" dedi.