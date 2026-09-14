Şarkıcı Gökçe evlendi

Gökçe Dinçer, aradığı mutluluğu buldu. Dinçer, Aras Yıldıran ile hayatını birleştirdi.

Çift, Beşiktaş'ta düzenlenen tören ile "evet" dedi. Yıldıran’ın nikâhına yakın dostları ve aileleri eşlik etti.

İkilinin bu mutlu günlerine dair kareler sosyal medyada paylaşıldı.

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran'ın birlikte çalıştığı da öğrenildi.

"MERAKTAN EVLENDİM"

Gökçe, diş hekimi Bülent Gençer'den 2024'te boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, "11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim" demişti.