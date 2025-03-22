Şarkıcı Hatice'nin paylaşımı korkuttu! Botokstan tanınmaz hale geldi

Hatice, "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım. Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik... " dedi.