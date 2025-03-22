Şarkıcı Hatice'nin paylaşımı korkuttu! Botokstan tanınmaz hale geldi
Ünlü şarkıcı Hatice, diş sıkma hastalığı nedeniyle botoks yaptırınca tanınmaz hale geldi.
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2003 yılında ilk eşi Güney Aydan’ı, beyin kanaması nedeniyle kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı ‘Doyamıyorum’ şarkısı ile büyük çıkış yakalamıştı.
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Son olarak diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını açıklayan Hatice, son halini paylaştı.
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Hatice, "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım. Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik... " dedi.