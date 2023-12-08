Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı: Tedaviye başlıyorum

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurdu.

'RAMSAY HUNT SENDROMUNA YAKALANDIM'

Yalçıntaş, "Yaklaşık iki aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu Ramsay Hunt sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi.

"SON 6 AYDAN BERİ SEMPTOMLARI YAŞIYORUM"

Şarkıcı sözlerini "Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım. Sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi, yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler. Damar yoluyla verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" diyerek bitirdi.