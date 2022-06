Ramsay Hunt Sendromu nedir, belirtileri neler? Ramsay Hunt Sendromu tedavisi var mı?

Justin Bieber, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda Ramsay Hunt sendromu yaşadığını açıkladı. 28 yaşındaki pop yıldızı, yüz felcine yol açabilen bir zona komplikasyonu olan Ramsay Hunt Sendromu teşhisi hakkkında üç dakikalık bir video paylaşarak dünya turnesi programını iptal ettiğini duyurdu. Peki nedir Ramsay Hunt Sendromu? Belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kimler risk altında? İnceleyelim...

Ramsay Hunt sendromu nedir?

The New York Times'ta yer alan bilgilere göre; Ramsay Hunt Sendromu, çocuklarda suçiçeğine ve yetişkinlerde zona hastalığına neden varicella zoster virüsünün neden olduğu nörolojik bir durumdur. Virüs, su çiçeği hastalığından iyileştikten ve yüzünüzdeki sinirleri tahriş etmek ve alevlendirmek için yeniden uyandıktan çok sonra bile, tüm yaşamınız boyunca vücudunuzda kalabilir.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anna Wald, "Yüzünüzden geçen sinirler oldukça dar, kemikli kanallardan geçer ve iltihaplandıklarında şişer ve işlev görme yeteneklerini kaybederler" dedi. .

Hastalık erkekleri ve kadınları eşit olarak etkiler ve yüzün bir tarafında felç ve ağrılı, kabaran döküntülerle sonuçlanabilir. Yaşlı insanlarda daha sık görülür ve bazı hastalar işitmelerinde değişiklikler yaşar, belki bir kulakta diğerinden daha yüksek sesler algılar veya kulak çınlaması (kulaklarda kronik bir çınlama) veya hatta bir kulakta sağırlık gelişir. Kulak ve yüz ağrısı genellikle sendromun bir parçasıdır ve bazı hastalarda vertigo görülebilir.

Her 100.000 kişiden sadece beş ila 10'u her yıl Ramsay Hunt sendromuna yakalanıyor. New York'taki Mount Sinai Downtown'da enfeksiyon önleme ve kontrol müdürü Dr. Waleed Javaid, "Bu herkesin başına gelebilir" dedi. "Ama bu insanların korkması gereken bir şey değil."

Sendrom resmi olarak herpes zoster oticus olarak bilinir; daha yaygın adı, hastalığı ilk kez tanımlayan nörolog James Ramsay Hunt'tan geliyor.

Ramsay Hunt Sendromu belirtileri neler?

Healthline'da yer alan bilgilere göre; Ramsay Hunt sendromunun en çok görünen semptomları, bir veya iki kulağın yakınında zona döküntüsü ve yüzdeki anormal felçtir. Bu sendromla, yüzün zona döküntüsünden etkilenen tarafında yüz felci fark edilir. Yüzünüz felç olduğunda, kaslar sanki güçlerini kaybetmiş gibi kontrol etmek daha zor veya imkansız olabilir.

Bir zona döküntüsü, kırmızı, irinle dolu kabarcıklarıyla fark edilebilir. Ramsay Hunt sendromunuz olduğunda, döküntü kulak içinde, dışında veya kulak çevresinde olabilir. Bazı durumlarda döküntü, özellikle ağzınızın çatısında veya boğazınızın üstünde olmak üzere ağzınızda da görünebilir. Diğer durumlarda, gözle görülür bir kızarıklık olmayabilir, ancak yine de yüzünüzde biraz felç olabilir.

Ramsay Hunt sendromunun diğer yaygın semptomları şunları içerir:

Etkilenen kulağınızda ağrı

Boyunda ağrı

Kulak çınlaması olarak da adlandırılan işitme kaybı

Yüzünüzün etkilenen tarafında gözü kapatırken sorun

Azalmış tat duyusu

Oda dönüyormuş gibi bir his, aynı zamanda vertigo olarak da adlandırılır

Biraz geveleyerek konuşma

Ramsay Hunt sendromu nedenleri ve risk faktörleri

Ramsay Hunt sendromu kendi başına bulaşıcı değildir, ancak zona virüsünüz olduğu anlamına gelir. Daha önce enfeksiyon geçirmemiş birini varicella-zoster virüsüne maruz bırakmak, su çiçeği veya zona hastalığına neden olabilir.

Ramsay Hunt sendromuna zona neden olduğu için aynı nedenlere ve risk faktörlerine sahiptir. Bunlar şunları içerir:

Daha önce su çiçeği geçirmiş olmak

60 yaşından büyük olmak (nadiren çocuklarda görülür)

Zayıf veya zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmak

Ramsay Hunt sendromu nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz size Ramsay Hunt sendromu teşhisi koymak için birkaç yöntem kullanabilir:

Tıbbi geçmişinizi almak: Örneğin, çocukken suçiçeği geçirdiyseniz, yüzdeki kızarıklıktan muhtemelen bir zona salgını sorumludur.

Örneğin, çocukken suçiçeği geçirdiyseniz, yüzdeki kızarıklıktan muhtemelen bir zona salgını sorumludur. Fizik muayene yapmak: Bunun için doktorunuz vücudunuzda başka semptomlar olup olmadığını kontrol eder ve bir teşhisi doğrulamak için sendromun etkilediği bölgeyi yakından inceler.

Bunun için doktorunuz vücudunuzda başka semptomlar olup olmadığını kontrol eder ve bir teşhisi doğrulamak için sendromun etkilediği bölgeyi yakından inceler. Size diğer semptomlar hakkında sorular sorma: Ağrı veya baş dönmesi gibi başka hangi semptomlarınız olduğunu sorabilirler.

Ağrı veya baş dönmesi gibi başka hangi semptomlarınız olduğunu sorabilirler. Biyopsi alınması (doku veya sıvı örneği): Bir tanıyı doğrulamak için döküntü ve etkilenen bölgenin bir örneği laboratuvara gönderilebilir.

Doktorunuzun önerebileceği diğer testler şunları içerir:

Varicella-zoster virüsünü kontrol etmek için kan testi

Virüsü kontrol etmek için cilt testi

Muayene için omurilik sıvısının çıkarılması (aynı zamanda lomber ponksiyon veya omurilik musluğu olarak da adlandırılır)

Kafanızın manyetik rezonans görüntülemesi (MRI)

Ramsay Hunt sendromu tedavi yöntemleri

Ramsay Hunt sendromu için en yaygın tedaviler, virüs enfeksiyonunu tedavi eden ilaçlardır. Doktorunuz prednizon veya diğer kortikosteroid ilaçları veya enjeksiyonları ile birlikte famsiklovir veya asiklovir reçete edebilir.

Ayrıca, sahip olduğunuz spesifik semptomlara dayalı tedaviler önerebilirler. Steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar (NSAID'ler) veya karbamazepin gibi nöbet önleyici ilaçlar, Ramsay Hunt sendromunun ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Antihistaminikler, baş dönmesi veya odanın dönüyormuş gibi hissetmesi gibi vertigo semptomlarına yardımcı olabilir. Göz damlaları veya benzeri sıvılar, gözünüzü yağlı tutmanıza ve kornea hasarını önlemenize yardımcı olabilir.

Evde neler yapılabilir?

Döküntüleri temiz tutarak ve ağrıyı en aza indirmek için soğuk kompres kullanarak evde zona döküntülerini tedavi edebilirsiniz. İbuprofen gibi NSAID'ler de dahil olmak üzere reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçları da alabilirsiniz.