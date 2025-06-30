Şarkıcı Karsu, evliliğinin birinci yıl dönümünü kutladı

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Hollandalı eşi Mike Schrama ile dünyaevine girmişti. Nisan ayında ilk çocukları Blues Dönmez Schrama’yı kucağına alan çift, hem evlilik hem de ebeveynlik sevincini yaşıyor.

11 Nisan’da anne olan Karsu, doğum sonrası yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör KARSU (@karsudonmez)'in paylaştığı bir gönderi

Mutlu evliliğini kutlamaya devam eden Karsu, bu kez Instagram hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sanatçı, paylaşımlarına duygusal bir not da ekledi: “Birinci yılımız kutlu olsun.”

Hayranlarından büyük ilgi gören bu anlamlı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.