Şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında mahsur kaldı: Üzerimizden füzeler geçiyor

Ortadoğu'daki tırmanan gerilim, İsrail ve İran arasındaki tansiyonun giderek yükselmesiyle endişe verici bir hal alıyor.

Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden, "Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarla tanınan Lara, bölgede mahsur kaldı.

"İRAN'DAYIM, BURADA DURUM ÇOK KRİTİK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım isteyen şarkıcı gözyaşlarına boğuldu:

Arkadaşlar mahsur kaldım burada. Şu anda üstümüzden füzeler geçiyor. Gerçekten çok zor bir durum. İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.

İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen paylaşım yapabilen Lara’nın mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞARKICI LARA KİMDİR?

Lara, Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

Ünlü şarkıcı Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı.Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı.

Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

Diskografi

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

Yolla (2010)

Maç Kaç Kaç (2014) - Düet ( Mutlu Genç )

Bi Sana (2015) - Single

İhaneti Giymişsin (2017) - Single