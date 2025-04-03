Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen Kayahan, hem sevenleri hem de yakınları tarafından anıldı.