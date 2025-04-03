Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu

Türk müziğinin önemli isimlerinden birisi olan Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı Nilüfer, uzun yıllar birlikte çalıştığı Kayahan'a olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Elele Online

Elele Online
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Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu - Resim : 1

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 3 Nisan 2015’te yakalandığı yumuşak doku kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçen Kayahan, hem sevenleri hem de yakınları tarafından anıldı. 

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Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Nilüfer, uzun yıllar birlikte çalıştığı Kayahan'a olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi. 

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Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu - Resim : 3

Kayahan'ın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nilüfer, usta isme özlemini "Sen gideli tam 10 yıl oldu. Şarkıların nesiller boyu dünya durdukça yankılanacak. Hep kalbimizdesin" sözleriyle dile getirdi. 

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Şarkıcı Nilüfer, Kayahan'ı ölüm yıl dönümünde andı: Sen gideli tam 10 yıl oldu - Resim : 4