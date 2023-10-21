Şarkıcı Öykü Gürman ile Fatih İçmeli Bakü'de evlendi!

Geçtiğimiz Ocak ayında konser vermek için gittiği Paris'te sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan Öykü Gürman, Bakü'de evlendi.

'BEKLEMEDİĞİM BİR AN...'

O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını; "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim" sözleriyle dile getirmişti.

BAKÜ'DE EVLENDİLER

Çift, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikâh masasına oturdu. Nikahtan fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı.

"ÇOCUĞUM OLURSA İŞE ARA VERİRİM"

Daha önce "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen ünlü isim, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.