Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor

Uzun bir süredir aşk yaşayan Reynmen ile Cansu Kurtaran bugün İtalya'da nikah masasına oturacak.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor - Resim : 1

'Reynmen' lakabıyla bilinen  şarkıcı Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile uzun süredir aşk yaşıyor. Geçen günlerde çiftin 11 Ekim'de nikâh masasına oturacağı iddia edilmişti.

2 / 6
Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor - Resim : 2

İddialar doğru çıktı. Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran bugün evleniyor.  

3 / 6
Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor - Resim : 3

Nikâh için İtalya'ya giden çift helikopter içinde verdikleri pozları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. 

4 / 6
Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor - Resim : 4

Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi. 