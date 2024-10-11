Şarkıcı Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor
Uzun bir süredir aşk yaşayan Reynmen ile Cansu Kurtaran bugün İtalya'da nikah masasına oturacak.
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'Reynmen' lakabıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile uzun süredir aşk yaşıyor. Geçen günlerde çiftin 11 Ekim'de nikâh masasına oturacağı iddia edilmişti.
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İddialar doğru çıktı. Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran bugün evleniyor.
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Nikâh için İtalya'ya giden çift helikopter içinde verdikleri pozları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Reynmen sevgilisi ile pozlarına bugünün tarihini atarak gelin ve damat emojileri ekledi.