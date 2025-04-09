Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu
30 yaşındaki şarkıcı Reynmen, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Çatma Yarim", "Renklensin", "Leila" gibi şarkılarla tanınan Reynmen geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine girmişti.
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Balayı için Japonya'yı tercih eden çift, sık sık Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.
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30 yaşındaki şarkıcı, şimdi de saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
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Sanatçının son halini gören kullanıcıları eşine benzetirken "İnsan zamanla eşine benzer" yorumu yapıldı.