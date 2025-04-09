Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu

30 yaşındaki şarkıcı Reynmen, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu - Resim : 1

"Çatma Yarim", "Renklensin", "Leila" gibi şarkılarla tanınan Reynmen geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine girmişti. 

2 / 6
Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu - Resim : 2

Balayı için Japonya'yı tercih eden çift, sık sık Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. 

3 / 6
Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu - Resim : 3

30 yaşındaki şarkıcı, şimdi de saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

4 / 6
Şarkıcı Reynmen imaj değiştirdi! Sarışın hali gündem oldu - Resim : 4

Sanatçının son halini gören kullanıcıları eşine benzetirken "İnsan zamanla eşine benzer" yorumu yapıldı.